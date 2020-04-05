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MSB'den açıklaması: Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

, "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi" açıklamasında bulundu... FETÖ ile mücadele kapsamında ise 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personelin ihraç edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 16:23 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi" açıklamasında bulundu...

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele kapsamında ise 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildiği, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari sürecin devam ettiği duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

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MSB'den son dakika açıklaması: Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi
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