Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son vakaları açıkladı

CAN KAYBI 574 OLDU

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 27 bin 69'a, can kaybı 574'e yükseldi, taburcu edilen hasta sayısı ise 1042'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Koronavirüsten toplam can kaybımız 574 oldu | Video

BAKAN KOCA: GENÇLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabındasn gençlere teşekkür etti. Koca şunları söykledi: "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum."





DÜNKÜ RAKAMLAR

Türkiye'de dün 3 bin 13 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken, 76 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşmıştı. Dün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktı. Salgında 76 kişi daha yaşamını yitirirken, dün iyileşen hasta sayısı ise 302 olmuşu. Toplam test sayısı 161 bin 380, vaka sayısı 23 bin 934 olmuştu.

DÜNYADA AĞIR BİLANÇO

Avrupa ülkelerinde salgın nedeniyle yaşamını yitiren insan sayısı 46 bin 33 olurken can kayıplarının büyük bir çoğunluğunun İtalya'da gerçekleştiği gözlemlendi. İtalya'da corona virüsü vaka sayısındaki artış adeta durdurulamıyor. Son 24 saat içerisinde ülkede hayatını kaybeden kişi sayısının 681 kişi artarak 15 bin 362'ye yükseldiği bildirildi. Öte yandan İngiltere'de corona virüsü nedeniyle yaşanan can kayıpları bir günde 708 kişi artarak 4 bin 313'e yükseldi. Bu artış ülke genelinde bu zamana kadar yaşanan en yüksek sayıda can kaybı olarak kaydedildi.