Seyahat kısıtlamasına ‘istisna’ düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı, 31 şehirde uygulanan giriş-çıkış yasağında istisnai durumlar için seyahat izin belgesi düzenleneceğini bildirdi. Seyahat İzin Kurulları'nca belge verilecek kişiler şöyle sıralandı:* Hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.* Ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakline refakat edecek (en fazla 4 kişi) olanlar.* Bulunduğu şehre son 5 günde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.* Askerliğini tamamlayarak evlerine dönmek isteyenler.* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.* Ceza infaz kurumlarından çıkanlar.* Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantina süresi dolanlar.