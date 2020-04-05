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'ta hayvan pazarları kapatıldı

'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan pazarlarının kapatıldığı bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.4.2020 09:50 ABONE OL
Sivas'ta hayvan pazarları kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınan karar gereği, hayvan alım-satımı yasağı getirilmesi üzerine kentteki hayvan pazarları kapatıldı.

Bu nedenle celep ve bakıcılar dahil, yasağa aykırı şekilde her türlü hayvan ticareti ile pazarlar başta olmak üzere tüm açık alanlarda kamu sağlığını tehdit etme riski bulunan ve halk arasında "çıkma tavuk" şeklinde adlandırılan hayvanların satışı yasaklandı.

Yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 262. maddesi gereğince ayrı ayrı işlem yapılacak, bu işte kullanılan motorlu taşıtlar 30 gün trafikten men edilecek.

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Sivas'ta hayvan pazarları kapatıldı
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