Sızma girişimindeki 24 teröriste darbe

Suriye'nin kuzeyinde komandolar tarafından yapılan operasyonlarla terör örgütüne üst üstte ağır darbe vuruldu. Bölgede bulunan gözetleme ve keşif vasıtaları tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kalabalık bir grup PKK/ YPG'li teröristin ağır silahlarla Barış Harekâtı Bölgesi'ndeki üs bölgelerine sızma girişiminde olduğu belirlendi. Komandolar tarafından teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, sözde grup sorumlusunun da bulunduğu belirlenirken, çok sayıda silah ile mühimmatlarda ele geçirildi.İçişleri Bakanlığı ise mart ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre 10'u büyük 40'ı orta çaplı toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldı ve 5'i ölü, 56'sı sağ, 28'i teslim olarak üzere 89 tereröist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 52'si PKK/KCK, 30'u DEAŞ/HTŞ, 7'si ise sol terör örgütü mensubu. Terör örgütlerine yardım ve yataklıktan gözaltına alınan bin 697 şüpheliden 297'si tutuklandı. 103 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildi. 29'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 69 silah, 25 t mayın/EYP, 37 t el bombası, 20 ton 191 kilogram patlayıcı madde, 5 bin 941 muhtelif mühimmat ele geçirildi.8 Ocak'ta başlayan Kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam edilirken, 5 terörist etkisiz hale getirildi, 44 işbirlikçi yakalandı, 427 mağara-sığınak imha edildi, 36'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 9 bin 221 mühimmat, 88 EYP, 1 ton 212 kilogram patlayıcı madde, 73 el bombası, ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan döneminde 292 barınma bölgesine yönelik operasyonlarda 118'i ölü, 319'u sağ, 171'i teslim olmuş toplam 608 terörist etkisiz hale getirilirken, 659 sığınak/depo/ barınak imha edildi. 318 uzun namlulu silah, 63 roketatar/havan/lav, 319 tabanca/tüfek, 233 mayın/EYP, 520 el bombası, 30 ton 802 kilogram patlayıcı madde, 2 bin 204 adet fünye, 111 bin 782 mühimmat çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 758 operasyonda da 16 bin 680 kişi gözaltına alınırken, bin 510 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 2 ton 898 kilogram esrar, 128 kilogram skunk, 708 kilogram eroin, 30 kilogram kokain, 4 kilogram afyon, 22 kilogram bonzai, 103 kilogram metamfetamin, 1 milyon 100 bin 195 ecstasy, 104 bin 811 captagon, 56 bin 355 sentetik ecza, 7 bin 936 kök kenevir ele geçirildi.