Toplam can kaybı 501 oldu, 786 hasta iyileşti

Türkiye'dedün 3 bin 13 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken, 76 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Dün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktı. Salgında 76 kişi daha yaşamını yitirirken, dün iyileşen hasta sayısı ise 302 oldu. Toplam test sayısı 161 bin 380, vaka sayısı 23 bin 934, vefat sayısı ise 501 olarak açıklandı. Yoğun bakımdaki 1311 hastadan 909'unun entübe olduğu bildirildi. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 786'ya yükseldi. Koca, "Bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12.18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi.