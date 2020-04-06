15 milyonluk yatırımla Bodrum’un ölüm kavşağı tarihe karıştı

Halk arasında 'ölüm kavşağı' olarak anılan Bodrum karayolundaki Baharlı Kavşağı, yaklaşık 15 milyonluk yatırım ile gerçekleştirilen düzenleme çalışmasının tamamlanmasıyla güvenli hale getirildi. Baharlı Kavşağı projesi kapsamında toplam 2 bin 293 metre yeni yol yapıldı. Çalışma alanından ise yaklaşık 63 bin metreküp hafriyat çıkarıldı. Bodrum halkı arasında 'ölüm kavşağı' olarak anılan eski kavşak, bugün yapılacak son çalışma ile tarihe karışacak ve yeni kavşak hizmete açılacak.





AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ ÖLÜM KAVŞAĞININ BİTTİGİNİ DUYURDU



AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir sosyal medya adresinden ölüm kavşağının bitirilip hizmete açıldığını duyurdu. Milletvekili Demir: "Bölgemizin Milas-Bodrum Karayolu üzerinde bulunan ve bugüne kadar çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Baharlı Kavşağı, köprülü kavşak olarak düzenlenerek standartlara uygun hale getirildi. Bugün itibariyle geçişlere açılan kavşağımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.







Yatırımımızın bölgemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu noktada yaşanan trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı da rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun" dedi.







ÖLÜM KAVŞAĞINDA BEŞ YILDA 94 TRAFİK KAZASI, 11 ÖLÜM YAŞANMIŞTI



2018 yılı ekim ayında alınan resmi verilere göre; halk tarafından 'ölüm kavşağı' olarak bilinen Baharlı Kavşağı'nda 2013-2018 yılları arasındaki 5 yıl içerisinde 53'ü yaralamalı, 11'i ölümlü, 30 adet de maddi hasarlı olmak üzere toplam 94 adet trafik kazası yaşanmıştı.



Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH



