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Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Giriş Tarihi: 6.4.2020 ABONE OL
Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü
Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba ve oğlu, daha önce husumetli olduğu S.C. ve K.Ç. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. İki zanlı olay yerinden kaçarken, yaralı baba-oğul bölgeye gelen 112 ekipleri ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Coşkun Baguç ve oğlu Tahsin Baguç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayın 7 Mart'ta aynı mahallede meydana gelen ve daha önce 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olduğu öğrenildi.
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Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü
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