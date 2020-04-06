Bakan Karaismailoğlu: İBB görevini yapsın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yollarının yapım çalışmasını yerinde inceledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Geç kalınmış. Şimdiye kadar bitirilmesi gerekiyordu ama bitirmesi gerekenler bitirmedi bu yolları. İnşallah 20 Mayıs'a kadar hastanemizin bütün yollarının erişimini sağlamış olacağız" dedi. Bakan Karaismailoğlu, hastaneye gelecek metro ile ilgili bir soru üzerine de "İBB' nin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Yüzde 10'luk kesimi bitmiş. Onların görevlerini yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.