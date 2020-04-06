Başkan Erdoğan'dan Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş dönümü için mesaj

Başkan Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli ajansımızın faaliyet alanını genişletmesini, yurt dışındaki haber ağını giderek güçlendirmesini memnuniyetle takip ediyorum. Bu köklü kurumumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum.