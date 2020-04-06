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'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, yazılı açıklama yaparak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile kısıtlamaların dünya genelinde aile içi şiddeti de artırdığı belirtti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:38 ABONE OL
BM'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı

Son birkaç haftada karantina yüzünden bazı ülkelerde şiddete maruz kalan ve yardım isteyen kadınların sayısının iki katına çıktığını kaydeden Guterres, hükumetlere bu süreçte kadına yönelik şiddetin önlenmesi çağrısında bulundu.

''ŞİDDET YANLISI İSTİSMARCILARIN CEZALANDIRILMASI İÇİN YARGI SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMASI GEREKİYOR''

Şiddete maruz kalan kadınların sığınabilecekleri barınakların açık kalması gerektiğini belirten Guterres, şiddet yanlısı istismarcıların ise cezalandırılması için yargı sistemlerinin çalışması gerektiğini vurguladı.

BM verilerine göre ise son birkaç haftada ABD, Hindistan, Güney Afrika, Fransa, Türkiye ve Avustralya'da aile içi ve kadına şiddet vakaları arttığı bildirildi.

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BM'den Kovid-19 karantinasında artan kadına şiddeti önleme çağrısı
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