Corona virüsle mücadelenin sırrı bu tablolarda!

Çalışma Hayatı uzmanı Tarkan Zengin, son 18 yılda sağlık harcamalarının 14, sağlık çalışanları sayısının da 3 kat arttığını belirterek, "Bu rakamlar bize aynı zamanda ülkemizin bir sosyal devlet olduğunu göstermektedir" dedi.

Tarkan Zengin, "Bugünkü mücadeleyi kahramanca yürüten sağlık çalışanları sayısı 2002'de 378 bin 551 iken, 2020'de 1 milyon 100 bin oldu. 2002'de hekim sayısı 91 bin 949 iken, 2020'de 166 bin oldu" ifadelerini kullandı. Zengin, son 18 yılda sosyal yardımların 43.4 kat arttığına dikkat çekti.

Tarkan Zengin, "Bugün KOVİD-19 mücadelesinde batılı refah devletlerinin sağlık sistemleri çökerken ülkemizin etkili bir mücadele yürütmesinin arkasında son 18 yıldır yapılan çalışmaların önemli etkisi var" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE EĞER BU YATIRIMLARI YAPMASAYDI VE BU YATIRIM KARARLARI VERİLMESEYDİ BELKİ ŞU ANDA TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇÖKMÜŞTÜ"

Tarkan Zengin, sağlık sisteminde ve sosyal devlet anlayışında 2002 yılından itibaren yaşanan gelişmelerin sağlık sistemimizin bugünkü başarısında önemli etkisi olduğu söyledi.

Zengin, Türkiye'nin sosyal devlet olup olmadığının tartışmaları yapıldığını hatırlatarak, "Sosyal devlet, ekonomik yönden zayıf kimselere yardım ederek, sosyal adaleti sağlamaktır. Sosyal refahı arttırarak insanlara insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamaktır. Bugün KOVİD-19 mücadelesinde batılı refah devletlerinin sağlık sistemleri çökerken ülkemizin etkili bir mücadele yürütmesinin arkasında son 18 yıldır yapılan çalışmaların önemli etkisi var. Türkiye eğer bu yatırımları yapmasaydı ve bu yatırım kararları verilmeseydi belki şu anda Türk sağlık sektörü çökmüştü. Elbette her şey mükemmel demiyoruz. Ancak bugün etkili mücadele yürütmemizin temel nedenlerinden biri de bütçeden sağlığa ayrılan payın yükseltilmesi, sağlık çalışanlarının sayısının artması ve sosyal yardımlardır" ifadelerini kullandı.

Zengin; son 18 yılda sağlık harcamalarının 14 kat arttığını belirterek, "Sağlık çalışanları sayısı 3 kat arttı. Sosyal yardımlar da 43.4 kat arttı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SAĞLIKTA ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLAR YAPTI"

Tarkan Zengin, 2002'de 13.6 milyar TL olan sağlık giderlerinin, 2020 yılında 14 kat artarak 188.6 milyar TL'ye çıktığını, sağlık giderlerinin bütçe içindeki payının 2002'de yüzde 11.3 iken, 2020'de yüzde 17.2'ye yükseldiğini açıkladı.

Zengin, Türkiye sağlıkta çok önemli atılımlar yaptığını belirterek, "Bunu tüm vatandaşlarımız biliyor. Çünkü yaşıyorlar. Her yıl düzenli olarak sağlık harcamalarına ayrılan payın artırılması sağlıkta erişimi olabildiğince artırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız daha dün 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını söyledi. Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 844'e ulaştı. Hastaneler ve teknik donanımların ne kadar geliştiğini zaten görüyoruz. Elbette bunlar yapılırken diğer taraftan da sağlıkta insan gücümüzde müthiş bir ilerleme sağlandı" ifadelerini kullandı.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARI SAYISI ARTMASAYDI, BUGÜN MÜCADELEMİZİ NASIL YÜRÜTÜRDÜK?"

Tarkan Zengin, şunları söyledi:

"Bugünkü mücadeleyi kahramanca yürüten sağlık çalışanları sayısı 2002'de 378 bin 551 iken, 2020'de 1 milyon 100 bin oldu.18 yılda 3 kat arttı. Şayet bu artış olmasaydı bugün bu mücadelemizi nasıl yürütürdük? Kamuda, üniversitelerde ve özel sektörde çok sayıda sağlık çalışanı istihdam edilmesi sağlık sistemimizi ayakta tutan en önemli dinamiktir. Burada özellikle Tıp fakültesi sayısında ve mezun sayısında da yaklaşık iki katlık bir artış gerçekleşti. 2002'de hekim sayısı 91 bin 949 iken, 2020'de 166 bin oldu. 2002'de hemşire/ebe sayısı 113 bin iken, 2020'de 262 bin oldu.

SOSYAL YARDIMLAR

"Sosyal yardımlar, 2002'de 1.6 milyar TL iken 2020 yılında 43.4 kat artarak 69.5 milyar TL'ye çıktı. Bütçe içindeki payı ise 2002'de yüzde 0.5 iken, 2020'de yüzde 6.3'e yükseldi. Ödeme gücü olmayanlara sağlık desteği 13.4 milyar. Engelli evde bakım 9.4 milyar oldu.."



Yıl



Sağlık Harcaması

Bütçe İçindeki Payı

2002

13,6 milyar TL

% 11,3

2020

188,6 Milyar TL

% 17,2



Yıl



Sağlık Harcaması

Bütçe İçindeki Payı

2002

1,6 milyar TL

% 0,5

2020

69,5 Milyar TL

% 6,3