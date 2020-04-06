Eşini, ‘Fare zehri’ ile öldürmek isteyen kadına hapis cezası!

İstanbul'da iki çocuk annesi 41 yaşındaki Selma F., eşi Cesur F. ile aralarında anlaşmazlık yaşıyordu. Cesur F. sürekli eşiyle tartışıyor ve 42 yaşındaki adam, iddiaya göre karısını sürekli darp ediyordu. İkili, geçtiğimiz günlerde bir nedenden dolayı yeniden tartışmaya başladı. Tartışma ardından Selma F., kendisini sürekli darp eden kocasından boşanmak istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Selma F.'nin yine iddiasına göre eşi kendisinden boşanmak istemiyor ve davalara gelmiyordu. Yaşlı kadın, bu nedenle aynı evin çatı katında kalan eşini öldürmek istedi. Bunun için bir plan hazırlayan Selma F., 6 Nisan günü planını uyguladı. Eşine hazırladığı yemeğe fare zehiri katan kadın, yemeği yemesi için eşine ikram etti. Eşinin hazırladığı yemeği yiyen adam kusmaya başladı. Eşi tarafından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç adamın zehirlendiği tespit edildi. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından, Cesur F.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Koca Cesur F., eşiyle arasında boşanma façası bulunduğunu ve anlaşamadıklarını belirtti. Cesur F.'yi öldürmeye teşebbüs eden Selma F., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KISKANDIĞIM İÇİN YEMEĞİNE ZEHİT ATTIM'

Başlatılan soruşturmada yemeğin içindeki krozif madde(asit) bulunduğunu tespit edildi. Olayla ilgili evde bulunan çocukların pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Çocuklardan Ö.E., annesiyle babasının anlaşamadığını, olay günü annesinin yemeğe fare zehiri kattığını ve kutuyu camdan dışarı fırlattığını anlattı. Yürütülen soruşturma sonunda, "Tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Selma F., 'Ben yaptığım işten dlayı pişmanım. Kocamı kıskandığım için etli soğan yemeğine evde önceden bulunan fare zehrinden kattım. Ne kadar attığımı hatırlamıyorum. Amacım öldürmek değildi. Zehirlenmesini istedim. Eşim hastaneye gidip tedavi olmuş. Çok kıskandığım için bu eylemi gerçekleştirdim.' dedi.

MAHKEME ÇELİŞKİLİ İFADELERİ YAKALADI

Mahkeme daha önce eşinin kendisine kötü davrandığı içn bu suçu işlediğini fakat şimdi kıskandığı için yaptığını söyleyen Selam F.'nin ifadesinde bulunan çelişkiyi sordu. Genç kadın, 'Eşimin bana kötü davrandığını ve tehdit ettiğini söylemişsem de bu husus doğru değildir. Ben kendisini çok kıskandığım için böyle bir şey yaptım. Bu olay nedenyile adli tıp kurumu beni gözlem altına aldı. Ben daha öncede psikolojik tedavi görmüştüm.' İfadelerini kullandı.

8 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme yapılan yargılama sonunda suçunu ikrar eden genç kadın hakkında karar verdi. Müebbet hapis cezasına mahkum edilen genç kadına haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 8 yıl 1 ay 15 güne indirdi.



