FETÖ iltisaklı 19 bin 203 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir ay içinde yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 19 bin 203 personelin Türk Sila hlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edildiğini açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, "Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonlar sırasında 250 kilogramdan fazla amonyum nitrat, 2,5 kilogram C-4 patlayıcı madde, 92 fünye ile 92 EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüpü ele geçirilmiş, 22 EYP tespit edilerek imha edilmiştir" açıklamasında bulundu. Denizer, "FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 203 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 5 bin 35 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" dedi. ANKARA