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İletişim Başkanlığından “Kovid-19 tecrübeleri ve salgına karşı mücadelede uluslararası iş birliği” Videokonferansı

İletişim Başkanlığı tarafından “Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği” başlıklı bir video konferans düzenlenecek. 8 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yapacak.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:28 ABONE OL
İletişim Başkanlığından “Kovid-19 tecrübeleri ve salgına karşı mücadelede uluslararası iş birliği” Videokonferansı

İletişim Başkanlığının Türkçe ve İngilizce Youtube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak video konferans, herkesin katılımına açık olacak. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin'in konuşmacı olarak yer alacağı video konferansın moderatörlüğünü SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş yapacak.

Video konferansın bir bölümünde katılımcılardan gelecek sorular da yanıtlanacak. Soruların 7 Nisan Salı günü saat 13.00'a kadar kamudiplomasisi@iletisim.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekecek

İletişim Başkanlığı Türkçe Youtube Kanalı: www.youtube.com/iletisimbaskanligi
İletişim Başkanlığı İngilizce Youtube Kanalı: www.youtube.com/channel/UC2b-Hx29dQAgbVn9_SgQ75Q/videos

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İletişim Başkanlığından “Kovid-19 tecrübeleri ve salgına karşı mücadelede uluslararası iş birliği” Videokonferansı
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