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'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri son dakika gelen bilgilere göre Pendik’te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 09:13 ABONE OL
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama
Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı, pazar market ve benzeri kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Yasağın hayata geçirilmesiyle polis denetimlerini sıklaştırdı. Pendik Meydanında uygulama yapan polis, bazı vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşına baktı. Ayrıca polis otosundan da vatandaşlara 'evde kalın' anonsları yapıldı.

"MEMNUNUZ"

Polis tarafından kimliği kontrol edilen bir kişi, "Memnunuz tabii. Mecbur olduğumuz için çıktık. Alışveriş yapacağız" dedi.
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İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama
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