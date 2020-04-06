Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir."