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'da köy, belde ve ilçeler arası ulaşım 15 gün süreyle durduruldu

'nin ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir merkezinden köy, belde ve ilçeler arası ulaşımın halk pazarının kurulduğu salı, çarşamba ve perşembe günleri hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.4.2020 21:46 ABONE OL
Keşan'da köy, belde ve ilçeler arası ulaşım 15 gün süreyle durduruldu

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında şehir merkezinden köy, belde ve ilçeler arası ulaşımda 15 gün süreyle kısıtlamalara gidildiği ifade edildi.

Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Keşan ilçemizde İlçe Hıfzıssıhha Meclisinde Alınan karar neticesinde 15 gün süre ile toplumsal hareketliliğin en aza indirilmesi için, doktor raporu ile tedavi olmak zorunda olanlar, 1'inci derece yakını vefat edenler, 1'inci derecede ağır hastası olanlar, üretim yapan iş yerlerinde 20-65 yaş arası çalışanlar, tarımsal amaçlı üretim, ticaret ve faaliyet yapanlar hariç olmak üzere toplu taşıma araçlarında, belde ve köylerden ilçe merkezine, beldeler ve köyler arasında, Keşan'a komşu ilçeler arasında, Keşan'dan Edirne il merkezine yapılacak olan toplu ulaşım pazar alışverişinin salı, çarşamba ve perşembe semt pazarları olduğu günler haricinde 15 gün süre ile durdurulmuştur" denildi.

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