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Şehrin silüetini bozacak dedi, cami projesini eleştirdi

, silüeti bozacak diyerek şehir merkezinde yapılması planlanan cami projesini eleştirdi. Karasu, "Tarihi kent merkezimize 500 metre mesafede 13 adet cami varken meydanının silüetini bozarak yeni bir cami yapmak ihtiyaçlarla açıklanacak bir durum değildir" dedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.4.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:37 ABONE OL
Şehrin silüetini bozacak dedi, cami projesini eleştirdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ta şehir merkezinde planlanan cami projesini, şehrin silüeti bozacağı gerekçesi ile eleştirdi.

Karasu yaptığı açıklamada, yapılmak istenen cami projesinin Sivas meydanına geri dönüşü imkansız zararlar vereceğini belirtip, "Tarihi Kızılırmak İlkokulu'nun yıkımı, bölgede zaten yetersiz olan okul kapasitesini olumsuz etkilemiş, Kızılırmak İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerimiz 1,5 kilometre mesafedeki başka bir okula yönlendirilmiştir.Yıkılan okulun yerine yapılmak istenen cami projesi ise tam anlamıyla şehrin karakterini baltalayan bir mimari anlayışla ele alınmıştır. Bir proje düşünün ki, 16 bin 150 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olsun ancak ibadet alanı ise yalnızca bin 500 metrekare olsun. Bu alan Ulu Cami'nin iç alanından bile daha küçük. Peki bu kadar küçük bir ibadet alanı için böylesine devasa bir proje yapmanın mantığı nedir? İhtiyaçlar ölçüsünde bir yapının projelendirilmesine ve hayata geçirilmesine elbette karşı olmamız beklenemez. Ancak; tarihi kent merkezimize 500 metre mesafede 13 adet cami varken meydanının silüetini bozarak yeni bir cami yapmak ihtiyaçlarla açıklanacak bir durum değildir" dedi.

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Şehrin silüetini bozacak dedi, cami projesini eleştirdi
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