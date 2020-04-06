Son dakika: Corona virüsünü yenen Ali Yıldırım A Haber'e konuştu: Şuurumu yitirdim, ateşim çıkmadı...

Koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Ali Yıldırım, A Haber canlı yayınına bağlandı. Canlı yayında koronavirüs ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Yıldırım, ateşinin hiç çıkmadığını ancak kemiklerine kadar üşüdüğünü söyledi. Tomogrofide ciğerlerinin durumunun oldukça kötü görülmesiyle koronavirüs teşhisi konulduğunu söyleyen Yıldırım, 2 gün Sadi Konuk Hastanesi'nde 10 gün de Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kaldığını ifade etti.

Doktorların tedavi sürecinde serum ve haplar verdiğini söyleyen Yıldırım, sık sık odasını havalandırıp spor yaptığını da dile getirdi. Yıldırım, koronavirüsün hafife alınmaması gerektiğini belirtti, "Maskesiz dışarı çıkmayalım" dedi.

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"HİÇ ATEŞİM YOKTU, TOMOGROFİ İLE ANLADILAR"

Ali Yıldırım hastalığın başladığı süreci, "Hastaneye gitmeden bir hafta önce baya bir üşüyordum. Isınamıyordum. Halsizdim. İliklerime kadar üşüyordum. Kemiklerime kadar üşüyordum. Kemiklerim içe doğru çekiliyordu. İshal vardı. Ne yesem kusuyordum. Baya bir rahatsızlığım vardı. Bu arada öksürük ve ateş olmadı. Ateşim hiç 36.5'u geçmedi. Cuma günü şuurumu yitirdim. Bayıldım. Özel bir hastaneye gittik. Dahiliyede, idrar, kan, röntgen istendi. Bir de tomogrofi çekti. Ciğerlerin durumunun kötü olduğunu görünce. Sadi Konuk Hastanesi'ne yönlendirdiler. Raporları gösterdiler. 'Sen corona virüsü olmuşsun' dediler. Test yapıp, karantinaya aldılar. 2 gün orada kaldım." dedi.

"SERUMLAR VE HAPLAR VERİLDİ"

Tedavi sürecine değinen Yıldırım, "O günkü süreçlerde halsizlik ve ağrılarım vardı. Yemek yemek istemiyordum. Sık sık odayı havalandırma ihtiyacı duydum. Canım hep yoğurt ve ek gıdalar çekti. Doktor ve hemşireler serumlar, haplar verdi. Kendimi biraz daha toparladım. 2 günde kendimi toparladım. Bu toparlama sürecinde beni Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Sadi Konuk Hastanesi daha ağır vakalara bakıyor. Sürekli yürüyordum. Bin tur attık. Doktorlar, 'Bunun tedavisi yok. Biz de göreceğiz sizdeki süreci" dediler." ifadelerini kullandı

"ÇIKMADAN 3 GÜN ÖNCE AĞRILARIM GEÇTİ"

10 gün sonra tomogrofi sonucuna göre karantina ve tedavi sürecinin sona erdiğini söyleyen Yıldırım, "Çıkmadan 3 gün önce bütün ağrılarım bitti." dedi.

"TOPLU TAŞIMADA BULAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Koronavirüsün toplu taşımadan bulaşma ihtimalini düşündüğünü söyleyen Yıldırım, "İlk başta herkes rahattı. Ben de rahattım. Bence toplu taşımada bulaştı. Artık dışarda mutlaka maske takalım." diye konuştu.

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"PLAZMA TEDAVİSİ İÇİN KOŞA KOŞA KAN VERİRİM"

Plazma tedavisine ilişkin düşüncelerini aktaran Yıldırım, "Koşa koşa gider kan veririm. Devamlı kan veren bir insanım. İnşallah hastanelerdeki herkes bu hastalığı atlatır. İllet hastalık umarım hızla dünyadan ve ülkemizden çeker, gider." dedi.

Yıldırım, sağlık çalışanlarına, hastanedeki temizlik personellerine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.