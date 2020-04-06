Son dakika: EGM o iddiaları yalanladı! Talimat yok, gönüllülük esas

Emniyet Genel Müdürlüğü son günlerde bazı basın yayın organlarında "Emniyet'te Bağış Tarifesi" başlığı ile bir takım haberlerin yer aldığını duyurarak, basın açıklaması yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Ülkemiz ve tüm dünya koronavirüs salgını nedeni ile olağanüstü bir dönemden geçirmektedir. Devlet ve millet olarak tek yürek olduğumuz bu olağanüstü dönemde Türk Polis Teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyasına' personelimizin gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde katkı sağlamak istemelerinin çarptırılarak basında yer alması teşkilat mensuplarımızı derinden üzmüştür" denildi.

GENELGE YA DA TALİMAT SÖZ KONUSU DEĞİL

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamanın devamında şunları söyledi: "Söz konusu yardım kampanyası ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından personelimizin kampanyaya katılımını sağlamak için kesinlikle bir genelge veya talimat yazısı söz konusu değildir.

Bununla birlikte yaptığımız araştırma neticesinde basında da yer alan duyuru metinlerinin sadece iki İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından personeli bilgilendirme amaçlı olarak yapılmış bir duyurudan ibaret olduğu anlaşılmıştır."



TÜRK POLİS TEŞKİLATI GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE DESTEK VEREBİLİR

Basın açıklamasında, "Milletimizin huzuru ve güvenliği ile devletimizin bekası için canla başla mücadele eden Türk Polis Teşkilatı kesinlikle merkezi bir yönlendirme olmaksızın her Türk vatandaşı gibi arzu ederse gönüllülük esasına göre ve maddi gücü ölçüsünde yardım kampanyasına destek verebilirler" denildi.