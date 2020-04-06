Son dakika haberi: Corona virüs izolasyonunu başaran Türk profesör Aykut Özkul; sıradaki adımları anlattı!

Dünyada corona virüs aşı çalışmaları devam ederken ülkemizde de virüsün tedavisiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kovid-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda "Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı" üç gün önce düzenlendi. Sanal konferansın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesinin yer aldığını bildirdi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansa üniversitelerde çalışmalar yürüten bilim insanları katıldı. Corona virüsün izolasyonunu başaran Prof. Dr. Aykut Özkul; sıradaki adımları anlattı!

KOVİD-19 VİRÜSÜNÜ İZOLE ETTİĞİNİN MÜJDESİNİ VERDİ

Türkiye'de birçok bilim insanı koronavirüsü enfeksiyonu nedeniyle oluşan Kovid-19 hastalığı için aşı için araştırma yapıyor. Koronavirüs hakkında serum, aşı ve ilaç üretimi için çalışmalar sürerken Ankara Üniversitesi'nden Türk bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özkul koronavirüse enfeksiyonunun var ettiği Kovid-19 hastalığı için serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan Kovid-19 (Sars-Cov-2) virüsün izolasyonunu başardıklarını duyurdu. Prof. Dr. Özkul, TÜBİTAK'ın "Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı"nda virüsü izole ettiği müjdesini bilim insanı katılımcılara iletti.

Türk Bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özkul, corona virüsü izole etmeyi başardığını açıkladı | Video

TÜBİTAK'IN DESTEĞİYLE AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TÜBİTAK'ın desteğiyle çalışma grubuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü olarak çalışan Prof. Dr. Aykut Özkul, "Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı" bir konuşma yaptı.