Son Dakika Haberi: Milletvekili Feti Yıldız, coronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.SON DAKİKA HABERİ... TRUMP'IN "ÇIĞIR AÇICI" DEDİ... CORONA VİRÜSÜ İLACI BULUNDU MU? Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son corona virüsü vakalarını açıkladı Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı