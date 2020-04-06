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Son Dakika Haberi: Milletvekili Feti Yıldız, nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, , koronavirüse yakalandığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.4.2020 23:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Milletvekili Feti Yıldız, coronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Haberi: Milletvekili Feti Yıldız, coronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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