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Son Dakika Haberi: Milletvekili Feti Yıldız'ın testi negatif çıktı

TBMM Başkanvekili ve Milletvekili Celal Adan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.4.2020 23:34 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 02:28 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Milletvekili Feti Yıldız'ın coronavirüs testi negatif çıktı

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, coronavirüsü şüphesiyle hastaneye kaldırlan Feti Yıldız hakkında bir paylaşımda bulundu. Adan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Yıldız, koronavirüs nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınmıştı.

Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Haberi: Milletvekili Feti Yıldız'ın coronavirüs testi negatif çıktı
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