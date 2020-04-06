Son Dakika Haberi: Milletvekili Feti Yıldız'ın coronavirüs testi negatif çıktı

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, coronavirüsü şüphesiyle hastaneye kaldırlan Feti Yıldız hakkında bir paylaşımda bulundu. Adan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Yıldız, koronavirüs nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınmıştı.

Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullanmıştı.

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