Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması bekleniyor! 6 Nisan Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu?

Dünya üzerinde 1 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık yetmiş bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü (kovid-19) salgını Türkiye'de de artış gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre corona virüsü vaka ve ölü sayısındaki son durum açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ölü ve vaka sayısının yanı sıra yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında da artış olduğu belirtildi. Peki, Türkiye'de corona virüsü ölü, vaka, yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısı kaç oldu?

FAHRETTİN KOCA'DAN CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI AÇIKLAMASI GELECEK

6 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?