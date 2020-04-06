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Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması bekleniyor! 6 Nisan Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk kez yurt dışından gelen bir vatandaşta tanısı konulan corona virüsü (kovid-19) salgını ile ilgili haberleri peş peşe geliyor. Corona virüsü salgınını en kısa sürede ortadan kaldırabilmek için alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelecek olan corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması ise İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Koca’nın yapacağı açıklamada, 6 Nisan'da Türkiye’de corona virüsü salgınında ölü ve vaka sayısındaki son durum belli olacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 6.4.2020 17:48 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması bekleniyor! 6 Nisan Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu?

Dünya üzerinde 1 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsü salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık yetmiş bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü (kovid-19) salgını Türkiye'de de artış gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre corona virüsü vaka ve ölü sayısındaki son durum açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ölü ve vaka sayısının yanı sıra yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında da artış olduğu belirtildi. Peki, Türkiye'de corona virüsü ölü, vaka, yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısı kaç oldu?

FAHRETTİN KOCA'DAN CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI AÇIKLAMASI GELECEK

6 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması bekleniyor! 6 Nisan Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu?
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