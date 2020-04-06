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Son dakika: Kabine bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı! Ana gündem coronavirüs

, Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.18'de başladı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 16:17 ABONE OL
Son dakika: Kabine bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı! Ana gündem coronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Başkan Erdoğan, kabineye toplantı ve çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nden katıldı.



Kabine toplantısında Coronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ele alınacak. Ayrıca, Coronavirüs'ün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak. Bakanlar, Coronavirüs ile mücadele noktasında yürüttükleri çalışmaların durumu hakkında bilgi verecek..

HER EVE ÜCRETSİZ MASKE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini açıkladı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatıyla 20- 65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir" dedi..

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Son dakika: Kabine bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı! Ana gündem coronavirüs
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