SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son corona virüs vakalarını açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye'de coronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte yaşanan coronavirüsle (Covid-19) ilgili gelişmelerin detayları belli oldu. Türkiye'de coronavirüs test ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığının yayınladığı 6 Nisan 2020 tarihine ait coronavirüs test sayısı, vaka sayısı, vefat eden kişi sayısı ve iyileşen hasta sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı rakamlar şu şekilde...

6 NİSAN 2020 TARİHİNE AİT AÇIKLANAN CORONAVİRÜS RAKAMLARI BELLİ OLDU

- Test sayısı: 21.400

- Vaka sayısı: 3.148

- Vefat eden: 75

- İyileşen hasta sayısı: 284

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü coronavirüs vakalarıyla ilgili, "Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." dedi.

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TÜRKİYE'DE TOPLAM CORONAVİRÜS VAKA SAYISI 30.217 OLDU

Türkiye genelinde toplam coronavirüs vaka, test, ölen ve iyileşen hasta sayıları belli oldu. Buna göre Türkiye'de toplam 202.845 test yapıldı. Toplam vaka sayısı ise 30.217 olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise toplam 649 oldu. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı da 1.326. Açıklanan verilere göre toplam entübe hasta sayısı ise 966 olarak ifade edildi.

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