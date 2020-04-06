Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Vakalarla temaslıları hızla izole edin

Vakalarla temaslıları hızla izole edin

SAĞLIK BAKANI KOCA: Bu dönemde vakalarla teması olanları izole edemezsek, salgını kontrol etme şansımız olmaz. Bu nedenle erken tanı ve tedavi önemli. Yoğun bakımı daha reel kullanmalıyız

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 6.4.2020 ABONE OL
Vakalarla temaslıları hızla izole edin

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca önceki akşam 81 il sağlık müdürüylevideo konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 22.30'da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, iller bazında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı. Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz. Tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerekir. Birinci olarak kontrol edebilir olmalıyız. İkinci olarak gelen hastaya erken dönemde hızla tanısını koyup, erken dönemde yatırılması gereken hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması; eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izolasyonunu sağlamak son derece önemli" dedi.

İstanbul 'Hayat Eve Sığar' dedi, meydanlar boş kaldı

'MASKE SORUNU YAŞANMASIN'
Bakan Koca il sağlık müdürlerine "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" diye seslendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakalarla temaslıları hızla izole edin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA