Vakalarla temaslıları hızla izole edin

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca önceki akşam 81 il sağlık müdürüylevideo konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 22.30'da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, iller bazında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı. Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz. Tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerekir. Birinci olarak kontrol edebilir olmalıyız. İkinci olarak gelen hastaya erken dönemde hızla tanısını koyup, erken dönemde yatırılması gereken hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması; eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izolasyonunu sağlamak son derece önemli" dedi.

'MASKE SORUNU YAŞANMASIN'

Bakan Koca il sağlık müdürlerine "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" diye seslendi.