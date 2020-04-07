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coşkusu evlerde yaşanacak

EVRİN GÜVENDİK Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
23 Nisan coşkusu evlerde yaşanacak
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, TBMM'nin, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik programında da değişikliğe gidilmesine yol açtı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, herkesi, 20 Nisan Pazartesi TBMM'nin 100. yılı, milli irade ve Milli Mücadele'yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayımlamaya çağırdı. Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım" dedi.
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23 Nisan coşkusu evlerde yaşanacak
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