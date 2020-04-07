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45 gün içinde 2 yeni hastane

Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
45 gün içinde 2 yeni hastane
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe askeri havaalanının olduğu alanlara salgın hastanesi kurulacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanını, ki 1000 odalık hastane şu anda plan proje çalışması devam ediyor, aynı şekilde Sancaktepe'deki askeri havalanının olduğu kısmı da yine 1000 odalık hastaneyi yapıyoruz. Bunları süratle, 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız" ifadesini kullandı.
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45 gün içinde 2 yeni hastane
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