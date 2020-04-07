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hakkında gelişmesi! Bugün meclise geliyor; kimler ceza infaz kanunundan yararlanacak?

Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren hakkında bilgileri peş peşe geliyor! Kamuoyunca af yasası olarak bilinen ceza infaz yasası bugün TBMM'ye geliyor. Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan geçen hafta yaptığı açıklamada yüzbinlerce mahkumu ilgilendiren paketin bugün meclise geleceğini ifade etmişti. Uyuşturucu suçlarına af gelecek mi? Kimler açık cezaevinden tahliye edilecek? 100 bin kadar mahkumu evine göndermeyi planlayan kanun teklifi sonucunda hangi mahkumlar tahliye edilecek? İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 7.4.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 07:42 ABONE OL
AF YASASI hakkında son dakika gelişmesi! Bugün meclise geliyor; kimler ceza infaz kanunundan yararlanacak?

Adalet Bakanı Abdülhamidt Gül; hakkında açıklamalarda bulunurken toplumun hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulacağını ifade etmişti. Uyuşturucu suçları, cinsel taciz, kasten adam öldürme, kadına şiddet gibi suçlar için af işlemeyecek. Açık cezaevlerinde yatan 75 bin mahkumun yanı sıra kapalı cezaevlerinde yatan 20 bin mahkumun da tahliye edilmesi bekleniyor. Af yasası hakkında haberleri peş peşe geliyor. Ceza infaz teklifi, bugün mecliste görüşülecek. Bu kanun teklifi çocuklar için de çok önemli, 12-15 yaş arasındaki çocukların yattığı 1 günlük ceza 3 gün olarak sayılacak.

Teklif özellikle çocuklar açısından önemli değişiklikler getiriyor. 12-15 yaş arasındakilerin 1 gün yattığı, 3 gün sayılacak. 15-18 yaş arası olanlarınsa cezaevindeki bir günü 2 gün kabul edilecek. Çocukların 2 ayda 1 olan anne, baba, kardeşleriyle yüz yüze özel odada görüşme hakkı ayda 1'e ve süresi 3 saatten 24 saate kadar çıkacak. Çocuk mahpusun yaş günü gibi özel günlerini ailesiyle kutlaması ve hafta sonunu çocuk evinde geçirmesi hakları tanınacak.

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AF YASASI hakkında son dakika gelişmesi! Bugün meclise geliyor; kimler ceza infaz kanunundan yararlanacak?
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