AF YASASI hakkında son dakika gelişmesi! Bugün meclise geliyor; kimler ceza infaz kanunundan yararlanacak?

Adalet Bakanı Abdülhamidt Gül; af yasası hakkında açıklamalarda bulunurken toplumun hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulacağını ifade etmişti. Uyuşturucu suçları, cinsel taciz, kasten adam öldürme, kadına şiddet gibi suçlar için af işlemeyecek. Açık cezaevlerinde yatan 75 bin mahkumun yanı sıra kapalı cezaevlerinde yatan 20 bin mahkumun da tahliye edilmesi bekleniyor. Af yasası hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ceza infaz teklifi, bugün mecliste görüşülecek. Bu kanun teklifi çocuklar için de çok önemli, 12-15 yaş arasındaki çocukların yattığı 1 günlük ceza 3 gün olarak sayılacak.

Teklif özellikle çocuklar açısından önemli değişiklikler getiriyor. 12-15 yaş arasındakilerin 1 gün yattığı, 3 gün sayılacak. 15-18 yaş arası olanlarınsa cezaevindeki bir günü 2 gün kabul edilecek. Çocukların 2 ayda 1 olan anne, baba, kardeşleriyle yüz yüze özel odada görüşme hakkı ayda 1'e ve süresi 3 saatten 24 saate kadar çıkacak. Çocuk mahpusun yaş günü gibi özel günlerini ailesiyle kutlaması ve hafta sonunu çocuk evinde geçirmesi hakları tanınacak.