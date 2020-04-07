Anne ve babaların korkulu rüyası! Ya çocuğum korona virüsüne yakalanırsa…

Korona virüsü yayılmaya başladığı ilk dönemde çocukların bu virüse yakalanmadığı şeklinde bir algı vardı. Ne yazık ki çeşitli örneklerin ardından öğrendik ki bu virüse çocuklar hatta bebekler de yakalanabiliyor. Korona virüsün bebek ve çocuklardaki ilk belirtileri neler? Çocuğumuz soğuk algınlığı mı yaşıyor yoksa korona virüse mi yakalandı nasıl ayırt edebiliriz?

Korona virüs ilk olarak Çin den çıkmaya başladığında kimse durumun buralara kadar gelip bütün dünyayı sarabileceğini düşünmemişti. Korona ailesi daha önce de bu tarz yaygın enfeksiyonlara neden olsa da bu sefer ki tipi olan Covid-19 hem çok hızlı bulaşıyor hem de çok daha ölümcül seyrediyor. İlk bulgular yaşlıların, kanser hastalarının ve kronik hastalığı olan yetişkinlerde daha yaygın ve ölümcül olduğunu gösteriyordu. Fakat bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olduğu için bu virüse karşı bebekler ve çocukların da yoğun etkilendiği ve ölüm vakalarının da olmaya başladığını üzülerek görüyoruz. Çocuklardaki klinik bulguların diğer enfeksiyon bulgularından çok farklı olmaması işimizi daha da zorlaştırmaktadır. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, hapşırık, iştahsızlık, yaygın kas ağrısı, kusma ve ishal gibi birçok hastalıkta gördüğümüz belirtileri görüyoruz. Bu bulgularda özellikle yüksek ateş ve öksürük durumu olması, aile büyüklerinde sonra dönem benzer bulguların olması ve yurtdışından gelme veya gelen kişilerle temas olması durumunda Korona enfeksiyonundan şüphelenilir.

Çocuklar ve bebekler büyüklere oranla daha hafif atlatabilir mi?

Çocukların alt solunum yollarında (akciğerlerde) üst solunum yollarına göre daha az ACE-2 reseptörü bulunuyor. Bu nedenle çocuklar ağırlıklı olarak üst solunum yollarından (burun, ağız ve boğaz) etkileniyor. Kişi yaşlandıkça ACE-2 reseptörlerinin sayısı akciğerde artıyor. ACE-2 reseptörlerinin alt solunum yollarında az olması sayesinde korona virüs ile enfekte olan çocuklar, zatürre veya hayatı tehdit eden Sars benzeri hastalıktan ziyade soğuk algınlığına yakalanıyor deniliyordu. Fakat zamanla gördük ki bu açıklama tek başına yeterli değil ve virüs bağışıklığı daha tam gelişmemiş çocuklarımızda da çok ağır ve bazen ölümcül şekilde sonuçlara neden olabiliyor.

ÇOCUKLARIMIZI BU SALGINDAN NASIL KORURUZ?

Onları nasıl koruruz? Bağışıklık güçlendirmesi için neler yapılmalı?

-Bir bebek anneden özellikle gebeliğin son 3 ayında koruyucu antikorları alır. Bu yüzden erken doğan prematüre bebekler her zaman enfeksiyona çok yatkındırlar. Doğumdan sonra anneden geçen bu koruyucu hücrelerin ömrü ortalama 6 aydır.

-Aynı zamanda anne sütü içinde de özellikle ilk günlerde daha yoğun olmak üzere koruyucu hücreler içerir bu yüzden anne sütü alması da bir bebeğin bağışıklığını destekleyen en önemli basamaktır.

-Doğumdan hemen sonra bebeklere D vitamini başlanır. Bu vitamin bilindiğinin üzere sadece sağlıklı kemik gelişimi değil aynı zamanda bağışıklığımızı da destekleyen çok önemli bir vitamindir bu yüzden düzenli olarak en az 1 yaşına kadar kullanılmalıdır.

-Demir eksikliği de bebek ve çocuklarımızın bağışıklığını bozan önemli bir elementtir. Bu yüzden tüm bebeklere 4. aydan itibaren zaten düzenli olarak başlanır ve 1 yaşına kadar gerektiğinde de dozları artırılıp devam edilmelidir.

-Doğumla beraber probiyotikler de başlanabilir. Bunlar da bağışıklığımızı destekleyen ve bağırsak yapısını da düzenleyen önemli ilaç grubudur.

-Omega 3 kullanımı beyin, göz gelişimine çok faydalı olduğu gibi yine bağışıklığı destekleyen önemli beslenme desteği ilaçlardandır.6. aydan itibaren en az 2 yaşına kadar kullanılmaktadır.

- C,A,E vitamini de bağışıklığı destekler bu yüzden 6. Aydan itibaren çoklu vitamine geçmek tek D vitamini kullanmaktan daha iyidir.

-Çinko kullanımı yine 6. Aydan itibaren bağışıklığı desteklediği gösterilmiş ilaç grubudur.

- B-glukan bağışıklığı desteklediği gösterilmiştir.

-1 yaşından sonra bitkisel ilaçlar zerdeçal, zencefil bunun yanı sıra bal ve propolis de bağışıklığı destekler ama bunlar dozajlar belli olmadığı için çok dikkatli kullanılmalıdır.

"ÜLKEMİZ BU KORONA BELASINDAN EN AZ KAYIP İLE ÇIKACAKTIR"

Korona virüsü enfeksiyonu, hangi rahatsızlığı olan bebek ve çocuklarda daha ağır seyredebilir?

Çocuklar enfeksiyonlara genel olarak yatkın olmakla beraber özellikle astım, kanser, kalp, romatizmal hastalıkları olan çocuklar korona enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlara daha yatkındırlar.

Türkiye'deki bebek yoğun bakım üniteleri yeterli mi?

Ülkemiz birçok Avrupa ülkesine göre hem alt yapı, hem sayı hem de yetişmiş sağlık çalışanı açısından çok iyi durumdadır ve bu korona belasından en az kayıp ile çıkacaktır.

Çocuklar genelde büyüklerden korona enfeksiyonunu kapar ve çok iyi virüs taşıyıcısı olurlar. Diğer çocuklara, bebeklere ve yaşlılara bulaştırma oranları yüksektir. Bu yüzden 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.

Çocuklar bu virüsü nereden kapabilirler? Nelere dikkat etmeliyiz?

Çocuklar genelde büyüklerden korona enfeksiyonunu kapar ve çok iyi virüs taşıyıcısı olurlar. Diğer çocuklara, bebeklere ve yaşlılara bulaştırma oranları yüksektir. Bu yüzden 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.

Çocuklarda nasıl bir tedavi ne tür ilaçlar uygulanıyor?

Hem yetişkinler hem de çocuklarda kullanılan ilaçlar benzerdir. Azitromisin, oseltamivir, hidroksiklorokin hastalık ilerlerse lopinavir –ritonavir adlı ilaçlar kullanılır.

Hamilelikte yakalanılan korona virüsü enfeksiyonu hamileliğin devamı için bir risk oluşturur mu? Bebeğin sağlığını olumsuz etkiler mi?

Hamile anne korona enfeksiyonu kaptıysa ve korona annenin organlarına zarar veriyorsa bebeğin de etkilenme ihtimali çok yüksektir. Bu yüzden gebe çok yakınen takip edilmeli gerekli destek verilmeli, bebeğin sıkıntıya girdiği tespit edilirse gebelik sonlandırılmalıdır.

Korona virüsü ile enfekte olmuş hamile kadın, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında bebeğine virüsü bulaştırabilir mi?

Anne karnında, bebek doğarken veya doğum sonrası bebeğe bulaşma durumu daha netlik kazanmamış bir durumdur. Bu durum zaman ilerledikçe, çok fazla korona ile enfekte gebe doğum yaptıkça, testler yeterli şekilde yapıldıktan sonra netlik kazanacaktır.