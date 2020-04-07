Bakan Fahrettin Koca: Can kaybı 75 iyileşen sayısı ise bin 326

Koronavirüs kapsamında 21 bin 400 kişiye daha test yapıldı. 3 bin 148'inin testi pozitif çıktı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre dün yapılan 21 bin 400 koronovirüs testinden 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 284 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı bin 326 olarak yer aldı. Bakan Koca mesajında, "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.