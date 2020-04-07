Bilecik'te karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu

Bilecik'e 21-22 Mart günleri Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bağlı Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına 2000/1 tertip olarak vatani görevlerini yapmak için gelen binlerce asker nizamiye önünde sağlık kontrolünden geçirilirken, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürüğü olanlar gözlem altına alınmıştı. Ardından Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan KYK'ya bağlı Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdundan karantinaya alınan yaklaşık 35 asker, tahlil negatif çıkmasının ardından askeri araçlarla alınarak, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında teslim edildi.

BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ