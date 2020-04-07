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'te karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu

'te 17 gün önce Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alınan yaklaşık 35 acemi asker, test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından kaldıkları KYK'dan alınarak birliklerine teslim edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 15:17 ABONE OL
Bilecik'te karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu

Bilecik'e 21-22 Mart günleri Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bağlı Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına 2000/1 tertip olarak vatani görevlerini yapmak için gelen binlerce asker nizamiye önünde sağlık kontrolünden geçirilirken, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürüğü olanlar gözlem altına alınmıştı. Ardından Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan KYK'ya bağlı Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdundan karantinaya alınan yaklaşık 35 asker, tahlil negatif çıkmasının ardından askeri araçlarla alınarak, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında teslim edildi.

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Bilecik'te karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu
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