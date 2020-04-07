Corona fırsatçılarına Jandarma darbesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, Arnavutköy'de (K.K) isimli şahsın iş yerindeki izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık (90 TL.)' ye piyasaya süreceği bilgisini aldı.





Son dakika: İstanbul'da corona virüsü fırsatçılarına Jandarma darbesi | Video

Elde edilen bilgiler ışığında, izinsiz ve belgesiz üretilerek stoklanan maskelerin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edilmesi ile vatandaşlarımızın bu maskeleri kullanmasının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık Bir Trilyon olan (11.000) adet filtreli maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi (K.K.) isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli (K.K) hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen (11.000) adet filtreli maske, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.