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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 mevkidaşıyla telekonferansla görüştü

Dışişleri Bakanı , 11 ülkeden mevkidaşıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda telekonferans görüşmesi yaptı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 17:52 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 mevkidaşıyla telekonferansla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüşmesi sonrası Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kanada, Almanya, Avustralya, İngiltere, Brezilya, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Afrika, Peru ve Singapur'dan mevkidaşlarıyla 4. telekonferans görüşmesini yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kovid-19 ile etkin bir mücadele için tıbbi malzemenin temin ve tedariki konularını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de salgınla mücadele konusunu ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 mevkidaşıyla telekonferansla görüştü
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