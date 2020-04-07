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Fiyatlar yüzde 30 düşer

PINAR ÇELİK Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
Hükümetin vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı kararı, koronavirüs salgınının çıkmasının ardından maske fiyatlarını 100 TL'ye kadar çıkaran fırsatçılara büyük darbe indirdi. Bir hafta içinde maske fiyatlarının yüzde 30'un üzerinde düşmesi bekleniyor.
Eczacılar, maskesiz pazar ve markete gidilememesi, toplu ulaşıma binilememesi kararının ardından piyasada ürün stoklarının başladığını ve depolardan maske gelişinin azaldığını belirtti. Eczacı Helin Berber, "Bu ürünler açıklama yapılmadan önce geldiği için yüksek fiyatlı. Tekli maskeleri 5 liraya satıyoruz. Ama bu hafta sonuna doğru, en geç hafta başında tekli maske fiyatı en fazla 3.5 TL olur" dedi. Medikal mağazalarda maskelerin üçlüsü 3 TL'ye satılıyor. Eczane ve marketlerde ise tekli maskelerin satış fiyatı 2.5-5 TL arasında. Bazı eczanelerde ise bir çift eldiven ve bir maske paket halinde 7.5 TL'ye satışa sunuluyor. Yıkanıp yeniden kullanılabilen nano maskelerin fiyatları ise 10 ila 40 TL arasında değişiyor.
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Fiyatlar yüzde 30 düşer
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