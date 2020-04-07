Gurbetçiler ana vatanlarını unutmadı

TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan 70 yaşındaki Cennet Bebek, Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşından para biriktirdiği 10 bin euro'yu bağışladı. 17 yıl önce eşini kaybeden Bebek "İmkanı olan bu kampanyaya destek versin" dedi. Nürnberg'de yaşayan Mehmet Yıldırım (52) da kampanyaya destek vermek için dört gün boyunca üç çeşit çorba hazırlayıp karton bardaklarla sattı. Yıldırım, "İnsanlar gönlünden geçen miktarda para verdi. 3 bin 600 euro para birikti" dedi. Avusturya'dan emekli olan ve Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan İsmail Taçyıldız (66) ise 1400 euro ile destek verdiğini ifade etti.