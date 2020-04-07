Hastalığı yendiler görevlerine döndüler

RİZE NAMAZ VAKİTLERİ

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi olan Ahmet Uysal ile enfeksiyon hemşiresi olan Derya Yazıcı'ya yaklaşık 15 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Hastalığı atlatarak, sağlıklarına kavuşan hemşireler görevlerine alkışlarla döndü.Hemşirelerden Derya Yazıcı, test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, "İlk başta herkesin yaşadığı gibi, panik yaşadım ve korktum. Tedavi sürecime hemen başlandı. Kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun" diye konuştu.SABAH