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Hastalığı yendiler görevlerine döndüler

’de, yakalandıkları koronavirüs hastalığını atlatan hemşireler Ahmet Uysal (43) ve Derya Yazıcı (35), dinlenmeleri için verilen izne rağmen görevlerine döndü

Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
Hastalığı yendiler görevlerine döndüler
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi olan Ahmet Uysal ile enfeksiyon hemşiresi olan Derya Yazıcı'ya yaklaşık 15 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Hastalığı atlatarak, sağlıklarına kavuşan hemşireler görevlerine alkışlarla döndü.

HERKESE UMUT OLSUN
Hemşirelerden Derya Yazıcı, test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, "İlk başta herkesin yaşadığı gibi, panik yaşadım ve korktum. Tedavi sürecime hemen başlandı. Kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun" diye konuştu.

Özgür ÖZDEMİR - Sırrıberk ARSLAN - Murat KARAMAN - Tahir ÖZÇELİK - Muhammet DELAL /SABAH
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Hastalığı yendiler görevlerine döndüler
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