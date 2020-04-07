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İnfaz koruma memurlarının yeni üniformalarına ilişkin yönetmelik yayımlandı

" Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 13:32 ABONE OL
İnfaz koruma memurlarının yeni üniformalarına ilişkin yönetmelik yayımlandı

İnfaz koruma memurlarının yeni kıyafetleri, bu sene başında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından tanıtılmıştı.

Memurların daha rahat etmesi amacıyla yeniden tasarlanan, bazı renk ve kumaşlarda değişikliğe gidilen yeni kıyafetlere ilişkin yönetmelik düzenlemesi de tamamlandı.

Buna göre, infaz koruma memurlarının kıyafetleri yine lacivert olacak. Yazlık olarak giyilen açık mavi gömleklerin yerini mavi renkli tişörtler alacak.

Kadın ve erkek personel yeni tasarlanan kepleri takacak. Kıyafetlerin arkasında "infaz koruma" yazacak ve tişörtlerde kıdem işaretleri bulunacak.

Yönetmelik hükümleri, 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.

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İnfaz koruma memurlarının yeni üniformalarına ilişkin yönetmelik yayımlandı
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