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İnsanların sağlığıyla oynayan işyerlerine operasyon! Merdivenaltı maskeye darbe

ekiplerince Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla kullanılan maskeleri kaçak üreten işyerlerine operasyon düzenlendi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 11:40 ABONE OL
İnsanların sağlığıyla oynayan işyerlerine operasyon! Merdivenaltı maskeye darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs COVİD-19 tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz, Telsiz ve Veliefendi Mahallerinde bulunan 4 ayrı adreste kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen işyerlerine düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 6500 adet, dikime hazır halde ise 4000 adet maske ele geçirildi.

Konu ile ilgili işyeri sahipleri hakkında Türk Ceza Kanununun "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" başlıklı 194. Maddesine istinaden işlem yapılmış, ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen 4 işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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İnsanların sağlığıyla oynayan işyerlerine operasyon! Merdivenaltı maskeye darbe
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