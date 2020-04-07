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Karantinadan kaçtı ’de ortaya çıktı

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
Karantinadan kaçtı Rize’de ortaya çıktı
İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen ve 15 gündür burada kalan Kazım Ersoy geriye dönüş için izin başvurusunda bulundu. Ersoy'un İstanbul'da karantinada olması gerektiği anlaşılınca Fındıklı'da ikamet ettiği bina karantinaya alındı. Ersoy "Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinim ile birlikte seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım ? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim" dedi.
Denizli Devlet Hastanesi'nde karantinadan kaçan M.S. (20) isimli genç kızı polis 1 saatte yakaladı.
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Karantinadan kaçtı Rize’de ortaya çıktı
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