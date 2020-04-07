Karantinadan kaçtı Rize’de ortaya çıktı

RİZE NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen ve 15 gündür burada kalan Kazım Ersoy geriye dönüş için izin başvurusunda bulundu. Ersoy'un İstanbul'da karantinada olması gerektiği anlaşılınca Fındıklı'da ikamet ettiği bina karantinaya alındı. Ersoy "Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinim ile birlikte seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım ? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim" dedi.Denizli Devlet Hastanesi'nde karantinadan kaçan M.S. (20) isimli genç kızı polis 1 saatte yakaladı.