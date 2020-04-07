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'de bir köy karantinaya alındı

'nin Delice ilçesi Büyükafşar köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.4.2020 00:24 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 00:26 ABONE OL
Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Delice İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda Büyükafşar köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Büyükafşar köyünün ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz lütfen evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil, belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli. Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım."

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Kırıkkale'de bir köy karantinaya alındı
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