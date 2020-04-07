Maske seferberliği ile dünyaya örnek olduk

Koronavirüs salgının ardından Avrupa'da ve dünya genelinde adeta maske savaşı yaşanırken, Türkiye vatandaşlarına 5'erlik paketler halinde her hafta maske dağıtmaya başladı. Başvuruda bulunan vatandaşlara maskeler PTT Kargo aracılığıyla adreslerine teslim edilmeye başlandı. Vatandaşın yoğun talep göstermesi nedeniyle başvuraları alan epttavam.com sitesinde sorun çıkınca, taleplerin alınmasına e-devlet üzerinden devam edildi. Maske konusunda ise sıkıntı yaşanmayacağı ve bu hafta içinde 10 milyon maskenin temin edileceği belirtildi. Uygulamayla koronavirüsle mücadele de dünyaya örnek olan Türkiye, gerek meslek liseleri gerek kurslar gerekse özel şirketlerin üretime destek vermesiyle maske konusunda sıkıntı yaşamadı.Konya'da meslek liselerinde öğrenciler haftada 35 bini yüz koruyucu olan 170 bin maske üretirken, belediye meslek edindirme kurslarında günde 25 bin maske üretiyor. Maskeler, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve belediye çalışanlarına veriliyor. Adıyaman Gençlik Merkezi'nde gönüllüler 3D yazıcılarda sağlık çalışanları için maske üretiyor.Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde günde 1000-1500 maske üretiliyor.Karabük'te Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, ile Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretilirken, Safranbolu Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 3D yazıcılarla siperlik yapıyor.Bursa'da meslekî ve teknik anadolu liselerinde temizlik, dezenfeksiyon, maske ve yüz koruyucu siperliklerinin seri üretimi yapılıyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi günde 7 bin maske, Gaziantep'te 3 meslek lisesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları günde 40 bin maske üretiyor. Adana'da Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Sabancı MTAL'de günde üç bin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek ve Eğitim Merkezi'nde günlük 5 bin maske üretiyor.Samsun'da Fatma Çavuş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde günde 6 bin -10 bin maske ve 100 tane de tek kullanımlık önlük üretiliyor. Okul Müdürü Sudiye Demircioğlu , bakanlık desteğiyle dakikada 60 maske üreten seri makine aldıklarını ve üretime başladıklarını belirterek " Bakanlığımız bize ödenek yolladı biz de hemen seri üretime geçmemiz için gerekli olan makinayı satın aldık. Teknik ekip hafta sonunda geldi ve kurulumunu yapıp test üretimi yaptık. Artık Samsun'da bir tek bizim okulumuzda bulunan seri üretim maske makinası var ve dün itibariyle seri üretime başladık" diye konuştu.SABAH

SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ