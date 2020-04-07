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’li ’ın sağlık durumu

TBMM Başkanvekili ve Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 ABONE OL
MHP’li Feti Yıldız’ın sağlık durumu

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Adan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Yıldız, koronavirüs nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınmıştı.

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MHP’li Feti Yıldız’ın sağlık durumu
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