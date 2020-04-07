Ordu'da koruyucu malzemelerin sokağa atılması yasaklandı

Ordu Valiliği'nce yapılan açıklamada, kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan yeni kararların yer aldığı açıklamada maske, eldiven, bone gibi kişisel koruyucu donanımların çevre ve toplum sağlığını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle rastgele cadde ve sokaklara gelişigüzel atılmasının yasaklandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Uymayanlara idari ve diğer cezai yaptırımların uygulanmasına karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve pandemi nedeniyle idari izin, esnek çalışma izni gibi usullerde evlerden uzaktan çalışma izninden faydalanan kamu görevlilerinin, mesai saatleri içerisinde evlerinden çıkmamaları gerektiği, aksine hareket edildiğinde de ilgili kurumlarca idari işlemin yanı sıra cezai yaptırım uygulanmasına karar verildiği, il genelinde bulunan hastane ve diğer sağlık kurumuna başvurularda ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların maske takması zorunlu olmasına, bu yasaklara uymayanlar hakkında da idari ve adli işlem başlatılmasına karar verildi."