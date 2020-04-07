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önlerinde bariyerli önlem alındı, sosyal mesafeye uyuldu

Sancaktepe ve Bahçelievler'de emekli ikramiyesi ve işsizlik maaşı ödemesi nedeniyle şubeleri önünde kuyruklar oluştu. Demir bariyerlerle sosyal mesafe kuralına uyulurken, vatandaşların maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 11:24 ABONE OL
PTT önlerinde bariyerli önlem alındı, sosyal mesafeye uyuldu

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesinde bulunan PTT şubesinde emekli ikramiyesi ve işsizlik maaşı ödemesi nedeniyle kuyruklar oluştu. Sıranın bozulmaması için belediye ekipleri tarafından demir bariyerler getirilerek yerleştirildi. Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü. Görevliler şube içerisine vatandaşları tek tek aldı. Sırada bekleyen bir kişi, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyulmuş ve herkesin maske taktığını gördüm. Yoğunluk var. Kimsenin hayatını tehlikeye atmaya gerek yok" diye konuştu.

KUYRUKTA BEKLEYENLER KURALA UYDU

Bahçelievler, Yenibosna'daki PTT'nin önünde de demir bariyerli önlem alındığı görüldü. Burada da kuyrukta bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

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PTT önlerinde bariyerli önlem alındı, sosyal mesafeye uyuldu
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