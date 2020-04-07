Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu ve sitesi ile Türkiye'de son durum | 7 Nisan Bugün Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile vatandaşların hizmetine sunulan Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı tablosu, sitesi her gün ülkemizdeki salgın ile ilgili güncel verileri vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Covid-19 salgını ile geçtiğimiz gün gelen verilere göre; Türkiye corona virüsü vaka sayısı 21 bin 400 olurken salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 649 olarak kaydedildi. Bununla beraber vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 7 Nisan Türkiye koronavirüs haritası, Sağlık Bakanlığı tablosu corona virüs vaka ve ölü sayısı gibi araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Genellikle akşam saatlerine doğru Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama ile gün içinde yaşanan gelişmeler halka sunuluyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde corona canlı takip sitesi ekranına ulaşabilir ülkemizde gün içerisinde salgınla ilgili yaşanan gelişmelerin verilerini görüntüleyebilirsiniz. Peki, 7 Nisan Sağlık Bakanlığı Türkiye Koronavirüs güncel tablo açıklandı mı? Türkiye coronavirüs haritası ile ülkemizde vaka ve ölü sayısı…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (7 NİSAN 2020)

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 21 bin 400 koronovirüs testinden 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 284 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı bin 326 olarak yer aldı.

(6 Nisan verilerine göre yazılmıştır, güncel tablo açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.)

"TEST SAYIMIZ 30 BİNİ BULACAK"

Bakan Koca, tabloyla birlikte paylaştığı mesajında, "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.