Son dakika: Sağlık Bakanı Koca; 7 Nisan corona vaka ve ölü sayısını açıkladı! Taburcu edilen hasta sayısı...

Dünya üzerinde 1 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık yetmiş bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü (kovid-19) salgını Türkiye'de de artış gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre corona virüsü vaka ve ölü sayısındaki son durum açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ölü ve vaka sayısının yanı sıra yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında da artış olduğu belirtildi. Peki, 6 Nisan Türkiye'de corona virüsü ölü, vaka, yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısı kaç oldu? İşte, 6 Nisan Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin son dakika bilgileri...

SON DAKİKA... FAHRETTİN KOCA'DAN CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI AÇIKLAMASI

6 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA VİRÜS TABLOSU! TÜRKİYE KORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 649 olduğu açıklandı. Açıklamada, bugünkü test sayısının 21 bin 400, vaka sayısı ise 3 bin 148 olduğu belirtildi. Toplam test sayısının 202 bin 845, toplam vaka sayısının 30 bin 217, yoğun bakım hasta sayısının bin 415, entübe hasta sayısının 966, iyileşen hasta sayısının 1.326 olduğu kaydedildi.

Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

FAHRETTİN KOCA'DAN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI! 6 NİSAN 2020

Sağlık Bakanlığı güncel verilerle birlikte corona virüsü vaka ve ölü sayısını kamuoyuna duyurdu.