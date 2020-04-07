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: Sağlık Bakanı Koca; 7 Nisan corona vaka ve ölü sayısını açıkladı! Taburcu edilen hasta sayısı...

Corona virüsle ilgili haberleri üst üste geliyor! Sağlık Bakanlığı canlı koronavirüs tablosu ve Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısını kamuoyuna duyurdu. Corona virüsü salgınını en kısa sürede ortadan kaldırabilmek için alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelen corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklaması ise İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Koca’nın yaptığı açıklamada, 6 Nisan'da Türkiye’de corona virüsü salgınında ölü ve vaka sayısındaki son durum belli oldu. Peki 6 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 7.4.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 07:14 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca; 7 Nisan corona vaka ve ölü sayısını açıkladı! Taburcu edilen hasta sayısı...

Dünya üzerinde 1 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsü salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık yetmiş bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü (kovid-19) salgını Türkiye'de de artış gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre corona virüsü vaka ve ölü sayısındaki son durum açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ölü ve vaka sayısının yanı sıra yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında da artış olduğu belirtildi. Peki, 6 Nisan Türkiye'de corona virüsü ölü, vaka, yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısı kaç oldu? İşte, 6 Nisan Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin son dakika bilgileri...

SON DAKİKA... FAHRETTİN KOCA'DAN CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI AÇIKLAMASI

6 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA VİRÜS TABLOSU! TÜRKİYE KORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de corona vaka ve ölü sayısını açıkladı! 6 Nisan il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 649 olduğu açıklandı. Açıklamada, bugünkü test sayısının 21 bin 400, vaka sayısı ise 3 bin 148 olduğu belirtildi. Toplam test sayısının 202 bin 845, toplam vaka sayısının 30 bin 217, yoğun bakım hasta sayısının bin 415, entübe hasta sayısının 966, iyileşen hasta sayısının 1.326 olduğu kaydedildi.

Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

FAHRETTİN KOCA'DAN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI! 6 NİSAN 2020

Sağlık Bakanlığı güncel verilerle birlikte corona virüsü vaka ve ölü sayısını kamuoyuna duyurdu.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca; 7 Nisan corona vaka ve ölü sayısını açıkladı! Taburcu edilen hasta sayısı...
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