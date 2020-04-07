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Terör gruplarıyla bağlantılı 2 yabancı şahıs 'de yakalandı

Edinilen son dakika bilgisine göre 'de, 'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 14:01 ABONE OL
Terör gruplarıyla bağlantılı 2 yabancı şahıs Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu B.Z. ve A.E'yi gözaltına aldı.

YANLARINDAKİ MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis, operasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel kıyafet ile maske ve eldiven kullandı.

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Terör gruplarıyla bağlantılı 2 yabancı şahıs Kayseri'de yakalandı
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